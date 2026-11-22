رئیس سازمان ثبت احوال کشو به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج گفت: بسیج، جلوه‌گاه بصیرت، ایثار و تجلی اراده ملتی است که با تکیه بر باور‌های عمیق دینی و ملی در مسیر صیانت از استقلال گام برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان ثبت احوال؛ محمد جمالو معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت. متن پیام دکتر محمد جمالو به شرح زیر است:

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بسیج، جلوه‌گاه ایمان، بصیرت، ایثار و تجلی اراده ملتی است که با تکیه بر باور‌های عمیق دینی و ملی، همواره در مسیر صیانت از استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی گام برداشته است. پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، یادآور شکل‌گیری نهادی مردمی و انقلابی است که در طول بیش از چهار دهه، با تکیه بر ایمان، اخلاص، روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری برخاسته از اندیشه‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب و در پرتو رهنمود‌ها و هدایت‌های حکیمانه رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه)، در عرصه‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزود: تجربه پرافتخار بسیج در دوران دفاع مقدس، عرصه‌های دفاع از امنیت و اقتدار کشور، فعالیت‌های علمی و فناورانه، سازندگی، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم، نشان داده است که هرگاه ایمان، تخصص، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری در کنار یکدیگر قرار گیرند، ظرفیت‌های بزرگی برای عبور از دشواری‌ها و تحقق اهداف ملی شکل می‌گیرد.

محمد جمالو: امروز نیز در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همدلی، انسجام ملی، خودباوری و تلاش جهادی نیازمند است، ترویج فرهنگ بسیجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند نیرو‌های متعهد و متخصص، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت، تحول، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در سازمان ثبت احوال کشور نیز به‌عنوان متولی ثبت و صیانت از هویت ایرانی و حافظ یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اطلاعاتی و هویتی کشور، بهره‌گیری از این روحیه پشتوانه‌ای مؤثر برای تحقق مأموریت‌های سازمانی، توسعه خدمات هوشمند، تحول دیجیتال، صیانت از حقوق هویتی مردم و ارتقای اعتماد و رضایتمندی عمومی می‌باشد.

وی افزود: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، شهدای بسیجی و مدافعان امنیت و اقتدار ایران اسلامی، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان سرافراز کشور، به‌ویژه همکاران بسیجی و تلاشگران متعهد سازمان ثبت احوال کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امید است با تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری، تقویت روحیه جهادی، انسجام و همدلی و با تأسی به آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، در مسیر اعتلای ایران عزیز، خدمت صادقانه به مردم و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش موفق و سربلند باشیم.