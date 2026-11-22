به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ۲ منزل، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان‌ها، ۳ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به معرفی متهمان ۳۸ و ۴۹ ساله به مرجع قضایی، گفت: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.