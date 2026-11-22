استاندار مازندران در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر حمایت همه‌جانبه مدیریت استان از فعالیت‌های منطقه آزاد مازندران و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی استاندار مازندران در دیدار با حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمایت و همراهی مدیریت استان با مدیران منطقه آزاد مازندران را از الزامات تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای این منطقه دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و لجستیکی مازندران گفت: توسعه فعالیت‌های منطقه آزاد می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را فراهم کند.

استاندار مازندران بر ضرورت تعامل مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیند‌های اداری و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان برای تقویت عملکرد منطقه آزاد شد.

حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز همراهی مسئولان استان را در تسهیل امور و رفع موانع اجرایی مؤثر دانست و بر هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و اقتصادی برای تسریع روند سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های منطقه آزاد تأکید کرد.

در این دیدار همچنین بر تقویت هماهنگی میان مدیریت استان و سازمان منطقه آزاد مازندران، گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای تأکید شد.