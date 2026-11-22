معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح انواع گواهینامه و شرایط قانونی هر یک، از ثبت ۶۹۱ فقره تصادف خسارتی، ۱۸۱۹ فقره تصادف جرحی و ۲۲ فقره تصادف فوتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت خبر داد که یکی از طرفین آنها فاقد گواهینامه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به اهمیت قانونی گواهینامه رانندگی گفت: گواهینامه یا همان پروانه رانندگی، اجازه‌نامه‌ای است که از سوی راهنمایی و رانندگی برای افراد صادر می‌شود و بر اساس آن، فرد می‌تواند با توجه به نوع گواهینامه، در راه‌های داخل و خارج شهر با وسیله نقلیه مورد نظر رانندگی کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ شرایط اخذ هر یک از گواهینامه‌های رانندگی را شرح داد و گفت: گواهینامه پایه ۳، متقاضی باید ۱۸ سال تمام داشته باشد. دارنده این گواهینامه می‌تواند با وسایل نقلیه باری تا ظرفیت ۳.۵ تن و وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت ۹ نفر سرنشین رانندگی کند. گواهینامه پایه ۲، سن متقاضی باید ۲۳ سال تمام و دو سال از گواهینامه پایه سه وی گذشته باشد. دارنده این گواهینامه می‌تواند با انواع کامیونت‌ها تا ظرفیت ۶ تن بار حمل کند و با وسایل نقلیه مسافربری تا ۲۶ نفر مسافر جابه‌جا کند. برخی افراد دارای گواهینامه پایه ۲ ممکن است بخواهند با وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی رانندگی کنند؛ این افراد علاوه بر گواهینامه، باید پروانه تاکسیرانی را نیز از سازمان تاکسیرانی دریافت کنند. گواهینامه پایه ۱، متقاضی باید ۲۵ سال تمام داشته باشد و دو سال از دریافت گواهینامه پایه ۲ او گذشته باشد. دارنده این گواهینامه می‌تواند با وسایل نقلیه باربری بیش از ۶ تن، مانند کامیون‌ها، بار حمل کند و با وسایل نقلیه مسافربری بیش از ۲۶ نفر، مانند اتوبوس، مسافر جابه‌جا کند.

وی افزود: برای گواهینامه موتورسیکلت سن متقاضی باید ۱۸ سال تمام باشد. دارنده این گواهینامه تا ظرفیت ۲۰۰ سی‌سی می‌تواند رانندگی کند، اما برای رانندگی با موتورسیکلت‌های با ظرفیت بالای ۲۰۰ سی‌سی باید ۲۳ سال تمام داشته باشد. همچنین گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ ساله نیز صادر می‌شود که فقط مجاز به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی یا موتورسیکلت‌های با ظرفیت ۱۲۵ سی‌سی هستند.

کشیر ادامه داد: گواهینامه ویژه، این گواهینامه در محیط‌های کارگاهی، کارخانه‌های بزرگ و حوزه‌های صنعتی و عمرانی و کشاورزی کاربرد دارد. گواهینامه ویژه کدی دارد که در پشت گواهینامه درج می‌شود و دارنده آن می‌تواند حمل‌ونقل در محیط کارگاهی یا کشاورزی و … را انجام دهد.

سرهنگ کشیر در ادامه به مجازات رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد و گفت: به استناد ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی باشد و رانندگی کند، بار اول به دو ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم می‌شود و در مرحله دوم به دو تا شش ماه حبس در زندان محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده ۲۶ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هر فردی که با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی می‌کند، باید گواهینامه مختص به همان نوع وسیله نقلیه را داشته باشد تا اجازه تردد داشته باشد.

وی در ادامه آمار تصادفات رانندگان بدون گواهینامه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت را که یکی از طرفین تصادف فاقد گواهینامه بوده است، اعلام کرد و گفت: در ۶۹۱ فقره تصادف خسارتی، ۱۸۱۹ فقره تصادف جرحی و ۲۲ فقره تصادف فوتی یک طرف گواهینامه نداشته است.

سرهنگ کشیر گروه سنی حادثه‌دیدگان بدون گواهینامه در تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را نیز به شرح زیر اعلام کرد:

· گروه سنی زیر ۱۸ سال: ۱۱۸۵ نفر

· گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال: ۱۴۴۲ نفر

· گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال: ۱۰۹۵ نفر

· گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال: ۶۷۹ نفر

· گروه سنی ۴۵ تا ۵۵ سال: ۳۳۴ نفر

· گروه سنی ۵۵ تا ۶۵ سال: ۱۷۸ نفر

· گروه سنی ۶۵ سال به بالا: ۵۱ نفر

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه، آمار ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را ابطال گواهینامه پایه یک: ۲جلد و محرومیت از رانندگی: بیش از ۳۰ هزار نفر شامل اعلام کرد.

سرهنگ کشیر در پایان با استناد به جدول ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: اگر راننده‌ای تخلفات حادثه‌ساز انجام دهد، نمره منفی برای گواهینامه او ثبت می‌شود. در مرحله اول، با کسب ۳۰ نمره منفی موجب ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت سه ماه می‌شود؛ در مرحله دوم، با کسب ۲۵ نمره منفی سبب ضبط گواهینامه و محرومیت رانندگی به مدت شش ماه می‌شود و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی گواهینامه فرد باطل می‌شود. همچنین راننده پس از محرومیت یک سال رانندگی با گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه آن می‌تواند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کند.