به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مردم انقلابی و میدان دار استان لرستان در شب ۲۶۶ سنگر خیابان برای خوانخواهی امام مجاهد شهید ، بیعت با ولایت و رهبرمعظم انقلاب ،حمایت از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت همچنان با اقتدار ادامه دارد.



صدای مردم مبعوث شده و غیور لرستان در خیابان انقلاب خرم آباد روایت پیوند عمیق مردم جان فدا با خاک ایران دارد؛مردمی که با روحیه ای ایثار بسیجی بر حمایت از استقلال، امنیت و عزت ملی ایران اسلامی تأکید می‌کنند.



حاضران در تجمعات شبانه، این حضور مستمر را پیام روشنی از وحدت ملی و حمایت مردم از نیروهای مسلح می‌دانند و تأکید می‌کنند ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن عقب‌نشینی نخواهند کرد.



شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تهدید معیشت و زندگی مردم از طریق محاصره دریایی، مقابله با اقدامات غیرقانونی و دفاع از منافع ملی را حق مشروع ایران می‌دانند و از نیروهای مسلح انتظار دارند با حفظ آمادگی، اقتدار و هوشمندی از امنیت و حقوق ملت دفاع کنند.





