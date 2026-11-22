به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابراعلام سازمان آتش‌نشانی ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، حادثه سقوط سه نفر به داخل چاهک آسانسور یک ساختمان واقع در خیابان عباس‌آباد، کوچه شکرایی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم نجات ایستگاه ۱۳۰ با خودروی نجات ۱۳۳ به محل حادثه اعزام شد و با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، اقدامات لازم را برای دسترسی به مصدومان و انتقال ایمن آنها به خارج از چاهک آسانسور انجام دادند.

در این حادثه سه مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و انتقال به محل امن، جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل شدند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به شهروندان توصیه می‌کند هنگام استفاده از آسانسور، از باز کردن در‌های آسانسور در صورت توقف کابین بین طبقات خودداری کرده و در صورت بروز نقص فنی یا مشاهده خطر، از افراد متخصص و نیرو‌های امدادی کمک بگیرند. همچنین در ساختمان‌های در حال ساخت، دهانه چاهک آسانسور باید با پوشش‌های مقاوم و حفاظ‌های ایمن مسدود و محافظت شود.