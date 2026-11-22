به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ثبت دقیق‌تر مختصات و مشخصات ملکی و جلوگیری از جعل برای صیانت از حقوق مردم برای هر واحد آپارتمانی شناسه یکتا صادر می‌شود.

مدیر کل اداره ثبت و اسناد و املاک آذربایجان غربی از صدور ثبت شناسه یکتای آپارتمانی در شهرستان نقده خبر داد و افزود: دراجرای ماده ۱۴ و تبصره ۳ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول؛ برای هر واحد آپارتمانی شناسه یکتا صادر می‌شود، مالکان موظفند با مراجعه به شهرداری و ثبت کامل مختصات و مشخصات برای صدور شناسه یکتا اقدام نمایند.

حمید شایان مهر با اشاره به صدور سند تقسیم نامه برای واحد‌های آپارتمانی، تصریح کرد: یکی از مزایای این شناسه، جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر، ثبت دقیق‌تر مختصات و مشخصات و کاهش تشکیل و رسوخ پرونده‌ های ملکی در مراجع قضایی است.

مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی گفت: براساس قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، اسناد دفترچه‌ای از سال ۹۸ منسوخ شده است و در اجرای قانون الزام به ثبت و برای صیانت از حقوق مردم ۱۷ هزار و ۶۹۷ سند تک برگ سبز رنگ در نقده صادر شده است.