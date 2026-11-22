تأکید بهزیستی و سپاه اسلامشهر بر خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند

تأکید بهزیستی و سپاه اسلامشهر بر خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، حمید رضا جعفریان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلامشهر به همراه جمعی از رؤسای ادارات شهرستان با حضور در سپاه ناحیه سیدالشهدا (ع) اسلامشهر، بر تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی در راستای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه تأکید کردند.

این حضور با هدف تقویت هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در مسیر خدمت‌رسانی همه‌جانبه بسیج به آحاد مردم شریف، به‌ویژه خانواده‌های نیازمند، اقشار کم‌برخوردار و مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی انجام شد.

در این دیدار، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج، خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات جامعه هدف، گسترش حمایت‌های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه خانواده‌های نیازمند تأکید شد.

رسیدگی به نیازمندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله زمینه‌های مهم همکاری مشترک میان بهزیستی و مجموعه بسیج عنوان شد.