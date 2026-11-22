به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حسین عاشوری گفت: در پی اعلام شکایت یکی از کسبه بازار مبنی بر کلاهبرداری با رسید جعلی، مأموران پلیس آگاهی و پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی، متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از خرید از یک سوپرمارکت به مبلغ ۸۰ میلیون تومان، رسید جعلی انتقال وجه ارائه کرده و از محل متواری شده بود که پس از دستگیری به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی فومن گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.