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پزشکیان در پیامی فرارسیدن روز ملی جمهوری اسلامی موریتانی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به آقای محمد ولد الشیخ الغزوانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی موریتانی با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: امیدوارم در سایه اهتمام جنابعالی و اراده مقامات دو کشور در بهرهگیری ظرفیتها و بسترهای موجود، بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیق روابط و همکاریهای دوستانه و برادرانه در راستای منافع دو ملت ایران و موریتانی باشیم.
رئیس جمهور در این پیام همچنین از خداوند متعال برای رئیس جمهور موریتانی سلامتی و موفقیت و برای ملت مسلمان این کشور شادکامی و بهروزی مسئلت کرد.