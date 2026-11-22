به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به آقای محمد ولد الشیخ الغزوانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی موریتانی با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: امیدوارم در سایه اهتمام جنابعالی و اراده مقامات دو کشور در بهره‌گیری ظرفیت‌ها و بستر‌های موجود، بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیق روابط و همکاری‌های دوستانه و برادرانه در راستای منافع دو ملت ایران و موریتانی باشیم.

رئیس جمهور در این پیام همچنین از خداوند متعال برای رئیس جمهور موریتانی سلامتی و موفقیت و برای ملت مسلمان این کشور شادکامی و بهروزی مسئلت کرد.