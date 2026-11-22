شرکت متا و آنتروپیک، سازنده هوش مصنوعی کلاد، با شکایت تازه‌ای در دادگاه فدرال آمریکا روبه‌رو شده‌اند. شاکی مدعی است این دو شرکت بدون دریافت مجوز، از محتوای بیش از ۲۴ کتاب پرفروش برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی خود استفاده کرده‌اند.

شکایت از متا و آنتروپیک به اتهام سوءاستفاده از آموزش هوش مصنوعی

شکایت از متا و آنتروپیک به اتهام سوءاستفاده از آموزش هوش مصنوعی



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، شرکت Carlson LLC که مالک حقوق آثار ریچارد و کریستین کارلسون است، شکایتی علیه شرکت‌های متا و آنتروپیک ثبت کرده است.

در این شکایت ادعا شده است که این دو شرکت از بیش از ۲۴ عنوان کتاب مجموعه «Don't Sweat the Small Stuff» بدون اجازه صاحبان آثار برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند.

بر اساس اسناد دادگاه، بخشی از این کتاب‌ها از منابع غیرقانونی انتشار آثار دارای حق نشر، از جمله Books۳ و Anna's Archive، جمع‌آوری شده‌اند. همچنین ادعا شده است نسخه‌های چاپی برخی کتاب‌ها بدون مجوز اسکن شده‌اند.

شرکت شاکی معتقد است استفاده از محتوای این آثار در آموزش مدل‌های زبانی و تولید محتوای مشابه، می‌تواند به بازار فروش کتاب‌ها و حقوق اقتصادی نویسندگان آسیب بزند.

این پرونده در حالی مطرح شده است که اختلافات حقوقی میان نویسندگان و شرکت‌های هوش مصنوعی بر سر استفاده از آثار دارای حق نشر برای آموزش مدل‌ها ادامه دارد.

یکی از نکات قابل توجه این شکایت، طرح هم‌زمان اتهام علیه متا و آنتروپیک است؛ هرچند در دادخواست، شواهد مشخصی از همکاری این دو شرکت در کپی‌برداری از کتاب‌ها ارائه نشده است.

اتهام‌های مطرح‌شده هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند و متا و آنتروپیک نیز تا زمان انتشار گزارش، واکنش رسمی به این شکایت نشان نداده‌اند.