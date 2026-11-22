به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، نخستین ایستگاه مطالعه فرهنگ ترافیکی کشور در آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت بهروزیان بهشهر رونمایی شد؛ فضایی که با هدف دسترسی به محتوای آموزشی برای دو گروه سنی خردسالان و بزرگسالان راه‌اندازی شده است.

در این مراسم، چهار اثر تألیفی استاد بهروزیان با عنوان‌های «سهم میلیاردر فوت‌شده»، «روان‌شناسی فرهنگ ترافیک»، «۶۰۰ ضرب‌المثل تبرستان» و «رازی که هیچ‌کس نباید بداند» معرفی و رونمایی شد.

این کتاب‌ها موضوعاتی از جمله فرهنگ بومی مازندران، خودیاری و توسعه فردی و فرهنگ ترافیکی را دربرمی‌گیرند. کتاب «۶۰۰ ضرب‌المثل تبرستان» نیز به ثبت و معرفی بخشی از گنجینه ادبیات شفاهی و ضرب‌المثل‌های بومی مازندران می‌پردازد.

در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی، هنرمندان و علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ برگزار شد، از استاد بهروزیان به‌عنوان نویسنده و طراح ترافیکی و فعال فرهنگی قدردانی شد.