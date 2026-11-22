به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی از مرخصی یک هفته‌ای زنان زندانی در بازدید از زندان اوین خبر داده است.

دادستان تهران همچنین گفت که به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، ۵ زن و ۱۰ مرد از مددجویان با کمک خیر‌ان آزاد می‌شوند.

صالحی امروز با چند نفر از محکومانی که جرم امنیتی داشتند، گفت‌و‌گو کرد و از محتوای پرونده‌های آنها از جمله گزارش ضابطان آگاه شد.

دادستان تهران گفت برای بیشتر کسانی که با آنها گفت‌و‌گو کرده، دستور ارفاق قانونی و آزادی‌های مشروط داده است.

امروز علاوه بر دادستان تهران، ۱۸۲ نفر از مسئولان قضایی به زندان‌های استان تهران رفتند. اقدامی که به گفته علی صالحی، در اجرای سند تحول قضایی و برای پایش زندانیان انجام می‌شود.

در جریان پایش مددجوها، ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، پابند الکترونیک، تعلیق و تخفیف مجازات و پایان حبس، بررسی می‌شود.