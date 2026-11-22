کشت زعفران در شهرستان زرند استان کرمان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان و توسعه اشتغال در مناطق روستایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،شرایط اقلیمی برخی مناطق زرند، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر از جمله زعفران فراهم کرده است. این محصول با توجه به نیاز آبی نسبتاً پایین و ارزش اقتصادی بالا، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت منطقه پیدا کند.

توسعه مزارع زعفران، آموزش کشاورزان، تأمین پیاز مرغوب، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق تولید این محصول در زرند کمک کند.

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند توسعه اصولی کشت زعفران، علاوه بر استفاده بهینه از منابع آبی، می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان زرند باشد.

زرند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی خود می‌تواند در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از مناطق مستعد تولید زعفران در استان کرمان گام بردارد.