به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داود عبداله زاده با اشاره به اهمیت حفظ آمادگی عملیاتی و افزایش قابلیت اطمینان ناوگان حومه‌ای اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخگویی به تقاضای سفر در خط ۵، فرآیند اورهال و بازسازی بخشی از ناوگان با همکاری شرکت واگن‌سازی تهران دنبال شده و تعدادی از واگن‌ها و یک دستگاه لکوموتیو پس از تکمیل عملیات بازسازی تحویل شده‌اند.

وی افزود: این تجهیزات پس از انجام مراحل اولیه و کنترل‌های فنی، وارد فرآیند تست و ارزیابی شده‌اند. تست‌های استاتیک لکوموتیو تحویل‌شده با موفقیت به پایان رسیده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تست‌های دینامیک آن نیز طی روز‌های آینده آغاز خواهد شد تا عملکرد فنی، ایمنی و پایداری آن در شرایط حرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیر ارشد خط ۵ با تأکید بر اینکه ورود تجهیزات بازسازی‌شده به چرخه بهره‌برداری منوط به موفقیت در تمامی آزمون‌های فنی و تأیید نهایی است، تصریح کرد: تلاش مجموعه عملیاتی خط ۵ و عوامل فنی و پشتیبانی بر این است که با برنامه‌ریزی منسجم در حوزه تعمیرات اساسی و نگهداشت ناوگان، ضمن افزایش آمادگی تجهیزات، از بروز اختلال در برنامه حرکت قطار‌ها پیشگیری شود.

عبداله زاده خاطرنشان کرد: نوسازی و بازسازی ناوگان، نقش مؤثری در حفظ سرفاصله‌های حرکتی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات در مسیر‌های حومه‌ای دارد و این روند با جدیت و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط ادامه خواهد یافت.