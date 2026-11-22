مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین زمین برای حدود ۱۶۴ هزار خانوار در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با تسریع روند اجرایی، این آمار را تا پایان سال در سازمان ملی زمین و مسکن به ۲۰۰ هزار خانوار برسانیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: تاکنون تأمین زمین برای حدود ۱۶۴ هزار خانوار در دستور کار قرار گرفته که از این تعداد، بیش از ۸۰ هزار خانوار زمین خود را تحویل گرفته‌اند.

او افزود: برای حدود ۸۰ هزار خانوار دیگر نیز قراردادهای مربوط به تخصیص زمین منعقد شده و مراحل تحویل زمین در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی پایش مسکن در روزهای یکشنبه گفت: موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت به‌صورت مستمر در این جلسات بررسی می‌شود و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، تسریع در روند تأمین زمین در استان‌ها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

نبیان ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که میزان تأمین زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت در سازمان ملی زمین و مسکن تا پایان سال به ۲۰۰ هزار خانوار برسد.

او با تأکید بر اینکه آمار اعلام‌شده مربوط به عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به‌طور مستقل در زمینه تأمین زمین برای مشمولان این قانون فعالیت می‌کنند و مجموع اقدامات این سه مجموعه در پیشبرد اجرای قانون مؤثر خواهد بود.