تکمیل دو خط تولید و آزمایشگاه تخصصی در یک واحد داروسازی میبد، با وجود اشتغال ۷۵ نفر، برای افزایش تولید و بهره‌برداری کامل، نیازمند تأمین نقدینگی و حمایت نظام بانکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان بازدید فرماندار ویژه میبد به همراه دادستان، معاونان برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی و سیاسی و امنیتی و جمعی از مسئولان شهرستان از یک واحد داروسازی، ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و مشکلات پیش‌روی توسعه فعالیت این مجموعه بررسی شد.

سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه میبد، در این بازدید با اشاره به توانمندی‌های فنی و تولیدی این واحد اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت مناسبی برای تولید متنوع و گسترده محصولات دارویی برخوردار است، اما کمبود نقدینگی مهم‌ترین مانع توسعه فعالیت و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و مساعدت مجموعه‌های بانکی، منابع مالی مورد نیاز این واحد تأمین و زمینه افزایش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

وحید حاجی‌زاده، مدیر فنی این مجموعه نیز با اشاره به آغاز راه‌اندازی آن از سال ۱۳۸۷ گفت: با تکمیل زیرساخت‌های فنی، دو خط تولید و آزمایشگاه تخصصی، امکان تولید انواع فرآورده‌های دارویی از جمله قرص، کپسول و سافت‌ژل در این مجموعه فراهم شده است.

وی افزود: تولید انواع فرآورده‌های سافت‌ژل، کپسول در اندازه‌های مختلف و محصولاتی نظیر ملاتونین، امگا، ویتامین D۳ و ویتامین E از جمله توانمندی‌های این واحد داروسازی است.

حاجی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ نفر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند، تأمین نقدینگی را مهم‌ترین نیاز برای استمرار تولید عنوان کرد و گفت: برای تأمین مواد اولیه، تداوم چرخه تولید و جلوگیری از وقفه در فعالیت‌ها، به سرمایه در گردش نیاز داریم.

تکمیل زیرساخت‌ها، برخورداری از دو خط تولید و توان تولید انواع فرآورده‌های دارویی، ظرفیت‌هایی است که با تأمین سرمایه در گردش و حمایت نظام بانکی می‌تواند به افزایش تولید، تثبیت اشتغال و توسعه صنعت داروسازی در شهرستان میبد منجر شود.