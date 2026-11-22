سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: امروز نشست شورای هماهنگی با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی با موضوع راهبرد‌های بودجه ۱۴۰۶ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نشست شورای هماهنگی با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی با موضوع راهبرد‌های بودجه ۱۴۰۶ برگزار شد.

او با اشاره به اینکه در این جلسه گزارشی از تحقق بودجه ۱۴۰۵ توسط کمیسیون‌های تخصصی و همچنین مرکز پژوهش‌ها ارائه گردید، ادامه داد: همچنین در این نشست بر شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های جدید و منابع بالقوه تاکید و مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی هر کدام در راستای وظایف خود راهبرد‌هایی متناسب با شرایط کشور ارائه کنند.

گودرزی اضافه کرد: با توجه به وجود ظرفیت‌ها و استعداد‌های سرشار در کشور هیچگاه دشمن نخواهد توانست خواسته‌های باطل خود را تحمیل کند و قطعا کشور ایران از تهدید‌های دشمن فرصت‌های جدیدی را خلق خواهند کرد.

او افزود: در ادامه هیئت رئیسه با تشکیل نشست دیگری به ریاست نیکزاد تصمیم گرفتند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تا زمان آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۶ یعنی یک ماه دیگر پیشنهادات تخصصی و راهگشای خود را تدوین و نهایی کنند تا در بودجه ۱۴۰۶ در حوزه‌های معیشت، امنیت و سلامت گام‌های موثری برداشته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: ضمنا درخصوص نشست علنی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا در روز سه‌شنبه نشست به صورت نظارتی و تلفیقی یعنی حضوری_ مجازی برگزار شود.