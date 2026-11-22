





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه، گفت: اردو‌های راهیان نور فرصتی برای یادگیری و الهام گرفتن از راه شهدا که همان راه عزت و سربلندی نظام اسلامی ایران است.

جعفر گرمابی افزود: در این اردوی ۷ روزه ۴۰ دانش آموز دختر شهرستان فیروزه در قالب یک کاروان ضمن حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از نزدیک با رشادت‌های شهدا آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: بهرهمندی از برنامه‌های فرهنگی و معنوی و بازدید از یادمان شهدای عملیات کربلای ۵ در شلمچه و یادمان‌های علقمه (شهدای غواص)، هویزه، طلائیه و یادمان عملیات فتح المبین در شوش از برنامه‌های این اردوی دانش آموزی است.

این کاروان دانش آموزی با بدرقه معاون فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.