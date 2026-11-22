به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما محسن شهریاری‌مقدم، مدیرکل دفتر مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک، با تشریح نتایج پایش وضعیت آلودگی خاک کشور در سال ۱۴۰۴ گفت: ۳۶ درصد پایش‌های انجام‌شده به ثبت تخلف آلودگی منجر شده است.

او افزود: بررسی عوامل شناسایی‌شده نشان می‌دهد پساب غیراستاندارد، آلودگی‌های نفتی و پسماند در مجموع بیش از ۹۰ درصد عوامل آلودگی خاک کشور را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که ضرورت تشدید نظارت بر منابع آلاینده و کنترل ورود آلاینده‌ها به محیط خاک را نشان می‌دهد.

شهریاری‌مقدم با اشاره به سهم کاربری‌های مختلف در آلودگی خاک اظهار کرد: پس از بخش صنعت، کاربری‌های خدماتی، کشاورزی و منابع طبیعی هرکدام حدود ۱۰ درصد از موارد آلودگی ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل دفتر مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک درباره پراکندگی جغرافیایی آلاینده‌ها نیز گفت: استان‌های تهران، آذربایجان غربی، مازندران و اصفهان در گروه استان‌های دارای آلودگی بیشتر ناشی از پساب قرار دارند. همچنین آلودگی‌های نفتی بیشتر در استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر متمرکز است و استان‌های تهران و مازندران سهم برجسته‌تری در آلودگی ناشی از پسماند دارند.

او ادامه داد: بررسی نوع آلوده‌کنندگان نشان می‌دهد اشخاص حقوقی با حدود ۷۶ درصد، سهم بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی در موارد ثبت‌شده آلودگی خاک دارند؛ هرچند این الگو در استان‌های مختلف متفاوت است و در برخی مناطق، از جمله تهران، سهم اشخاص حقیقی بیشتر گزارش شده است.

شهریاری‌مقدم تأکید کرد: نتایج پایش سال ۱۴۰۴ ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی متناسب با شرایط زیست‌محیطی هر استان، تقویت پایش هدفمند اراضی صنعتی، کنترل پساب‌های خروجی، پیشگیری از آلودگی‌های نفتی و مدیریت اصولی پسماند را نشان می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: حفاظت از خاک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی محیط زیست، مستلزم پایش مستمر منابع آلاینده، نظارت مؤثر بر فعالیت واحد‌های آلاینده و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آلودگی است.