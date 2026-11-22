به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، کریم معروفی افزود: این طرح‌ها در مجموع به مساحت حدود ۱۰۰ هزار مترمربع و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه، بخشداری‌های مرکزی و نالوس و مشارکت دهیاران روستا‌ها اجرا شده است.

وی تصریح کرد: روستا‌های شیخان، گندویلا، صوفیان، دوآب، گندملاعیسی، لولکان، آغبلاغ، میرآباد، حسن‌نوران، دوربه، گلاز، گرگاگول و سنگر از جمله روستا‌هایی هستند که عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابرآن‌ها به پایان رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه با اشاره به گستره عملیات عمرانی انجام‌شده در این روستاها، اظهارداشت: اجرای طرح‌های هادی و آسفالت معابر علاوه بر بهبود وضعیت تردد ساکنان، در ساماندهی بافت روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، افزایش ایمنی معابر و ارتقای کیفیت محیط زندگی روستاییان موثر است.

معروفی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های آسفالت در ۲ روستای دیگر خبر داد واضافه کرد: عملیات آسفالت در روستای نلیوان به مساحت هفت هزار مترمربع و در روستای علی‌آباد به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال اجراست که با تکمیل آن ها، بخش دیگری از معابر روستایی شهرستان بهسازی خواهد شد.