به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر قیروکارزین گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو نیسان، پرایدبار و ۴۰۵ در محور قیروکارزین _جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

ایوب مرزبان افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مرزبان در ادامه بیان کرد: این حادثه هشت مصدوم و دو فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس‌از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی از جمله آتل‌بندی مصدومان را انجام دادند و سپس مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان پیمانه جهرم منتقل کردند و پیکر فوتی‌ها نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.