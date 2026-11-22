جمعی از کوهنوردان منطقه آزاد اروند و شهرستان کهگیلویه در قالب یک صعود گروهی، موفق به فتح قله خائیز به ارتفاع ۱۶۳۰ متر شدند.

همایش کوهنوردی با مشارکت ورزشکاران آبادان و خرمشهر به یاد پیشکسوت کوهنوردی

همایش کوهنوردی با مشارکت ورزشکاران آبادان و خرمشهر به یاد پیشکسوت کوهنوردی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در راستای ترویج ورزش کوهنوردی و بزرگداشت چهره‌های ماندگار این رشته، همایش کوهنوردی با مشارکت منطقه آزاد اروند و هیئت کوهنوردی شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

در این برنامه که با هدف بزرگداشت زنده یاد سیدعلی فرهادی پیشکسوت محبوب کوهنوردی برگزار شد، جمعی از کوهنوردان منطقه آزاد اروند و شهرستان کهگیلویه در قالب یک صعود گروهی، موفق به فتح قله خائیز به ارتفاع ۱۶۳۰ متر شدند.

در این صعود مشترک ۲۲۰ کوهنورد حضور داشتند.