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جمعی از کوهنوردان منطقه آزاد اروند و شهرستان کهگیلویه در قالب یک صعود گروهی، موفق به فتح قله خائیز به ارتفاع ۱۶۳۰ متر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در راستای ترویج ورزش کوهنوردی و بزرگداشت چهرههای ماندگار این رشته، همایش کوهنوردی با مشارکت منطقه آزاد اروند و هیئت کوهنوردی شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
در این برنامه که با هدف بزرگداشت زنده یاد سیدعلی فرهادی پیشکسوت محبوب کوهنوردی برگزار شد، جمعی از کوهنوردان منطقه آزاد اروند و شهرستان کهگیلویه در قالب یک صعود گروهی، موفق به فتح قله خائیز به ارتفاع ۱۶۳۰ متر شدند.
در این صعود مشترک ۲۲۰ کوهنورد حضور داشتند.