شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز یکم آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۷۸ درصدی و افزایش ۶۴ هزار و ۳۷۴ واحدی به ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۷۵ درصدی و افزایش ۴۲ هزارو ۷۱۵ در سطح ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۴۳۱ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۰ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان رسید.

امروز گروه خودرویی بیشتر مورد توجه معامله گران بود و با تاثیر مثبت آن بر کلیت بازار در مجموع ۸۶ درصد نمادها معادل حدود ۸۰۷ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند