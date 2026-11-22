فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۶ عامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در محله دیانتی این شهر و تحویل آن‌ها به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی وقوع درگیری با سلاح سرد بین ۶ نفر در محله دیانتی شهررشت که به مجروح شدن ۲ نفر ختم شد، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور سریع در محل و انجام تحقیقات، همه عوامل این نزاع را دستگیر کردند و مجروحان هم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی رشت گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.