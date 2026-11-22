به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر وقت روز دوشنبه دوم آذرماه شاهد وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق مرکزی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و همچنین محور‌های مواصلاتی این مناطق خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده تا ظهر روز پنجشنبه ۵ آذرماه ادامه دارد و موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در سفر‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

او ادامه داد: توصیه می‌شود از تردد‌ها و سفر‌های غیرضروری و رانندگی در محور‌های مواصلاتی در صبحگاه و شامگاه خودداری و تهمیدات لازم برای جهت کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.