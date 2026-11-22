دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب رشد، از تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد «کتابنما» همزمان با بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد تا یکشنبه ۱۵ آذر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: رویداد «کتابنما» همزمان با بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد و با رویکرد گفتمان‌سازی، ترویج و حمایت از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی کودک و نوجوان برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی برای مشارکت اهالی کتاب، هنرمندان، معلمان و دانش‌آموزان فراهم کرده است تا آثار و ایده‌های خلاقانه خود را در زمینه ترویج کتاب‌خوانی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در هفت قالب شامل «عکس و تصویر»، «نماهنگ و پادپخش»، «فیلم کوتاه و پویانمایی»، «کانال‌ها و صفحات مجازی»، «بازی‌وارسازی و نرم‌افزار‌های کاربردی»، «ایده‌پردازی و ارائه راهکار‌های خلاقانه» و «طراحی پوستر دوره آتی جشنواره کتاب رشد» به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند. متقاضیان می‌توانند تا یکشنبه ۱۵ آذر آثار خود را به پایگاه اینترنتی رویداد به نشانی ketabnama.roshd.ir ارسال کنند.

برگزیدگان رویداد «کتابنما» در آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد، علاوه بر دریافت هدایای نفیس، مورد تقدیر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار خواهند گرفت. همچنین آثار شایسته در بستر‌های مختلف آموزش و پرورش معرفی و ترویج می‌شوند.





همچنین دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب رشد، با توجه به استقبال ناشران و درخواست‌های دریافتی از فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان، مهلت ارسال آثار به بخش جوایز ویژه بیست‌وچهارمین دوره این جشنواره را تا سه شنبه ۱۰ آذر تمدید کرد.

بر این اساس، ناشران و نویسندگان علاقه‌مند می‌توانند پس از ثبت مشخصات کتاب‌های مرتبط در سامانه دبیرخانه جشنواره به نشانی samanketab.roshd.ir، یک نسخه از آثار خود را برای ورود به فرایند ارزیابی این دوره از جشنواره، حداکثر تا دهم آذر به دبیرخانه ارسال کنند.

دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک ۲۶۸، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ساختمان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، طبقه پنجم قرار دارد.