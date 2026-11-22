به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی شرایط جوی گفت: بررسی‌ها حاکی از تداوم پایداری هوا تا صبح فردا (دوشنبه) می‌باشد که همچنان ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی وجود دارد که در صورت عدم کنترل منابع انتشار آلودگی موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان بویژه شهر اراک خواهد شد.

از عصر دوشنبه تا تقریبا اواخر هفته جاری هر چند در منطقه شرایط پایدار حاکم می‌باشد، اما به دلیل وجود وزش باد و بهبود شرایط تهویه هوایی از پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی تا حدی کاسته خواهد شد.

از نظر دمایی نیز در هفته جاری دمای هوا استان نسبتاً گرمتر از نرمال پیش بینی می‌شود.

به جز این بررسی آخرین خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی نشان می‌دهد حداقل طی یک هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت