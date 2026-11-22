سعیدی با تحلیل وضع عملیاتی در تنگه هرمز و تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که ایران دیگر یک بازیگر منفعل در منطقه نیست و با تغییر دکترین نظامی، «ابتکار عمل» را در اختیار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در برنامه نبرد هرمز با تحلیل وضع عملیاتی در تنگه هرمز و تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که ایران دیگر یک بازیگر منفعل در منطقه نیست و با تغییر دکترین نظامی، «ابتکار عمل» را در اختیار گرفته است.

شکست دکترین سنتی و تسلط بر میدان

سعیدی با اشاره به اقدامات اخیر نیرو‌های مسلح ایران در تنگه هرمز، اظهار داشت: «اقدامات اخیر نیرو‌های مسلح ما پیام‌های روشنی برای دشمنان، به‌ویژه ایالات متحده، دارد. نخست اینکه نشان دادیم جمهوری اسلامی ایران منفعل نیست و تعیین‌کننده صحنه نبرد است. برخلاف تصور دشمن، اقدامات ما واکنش‌های پراکنده نیست، بلکه بخشی از یک برنامه مدون، منظم و مبتنی بر رصد دقیق اطلاعاتی است که دشمن را مستأصل کرده است.»

او افزود: «اگر زمانی از “صبر راهبردی” سخن می‌گفتیم، امروز باید اعلام کنیم که این صبر دیگر جایگاهی ندارد و اقدامات ما بر اساس ارتقای دکترین نظامی و تسلط بر میدان صورت می‌گیرد.»

انتقال نبرد به عمق خاک متحدان آمریکا

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حملات اخیر به مراکز راداری و پهپادی آمریکا، از تغییر هندسه جنگ خبر داد و گفت: «ما میدان نبرد را به عمق خاک متحدان آمریکا منتقل کرده‌ایم. حملات ما شامل هدف قرار دادن رادار‌ها و محل نگهداری پهپاد‌های جاسوسی دشمن بوده است. این نشان می‌دهد که اگر کشوری با آمریکا همکاری کند، ناگزیر از تحمل تبعات امنیتی این تنش‌ها خواهد بود.»

سعیدی با اشاره به توانمندی فنی ایران در مقابله با تجهیزات پیشرفته، تصریح کرد: «ما توانایی شناسایی و سرنگونی پهپاد‌های پیشرفته‌ای نظیر MQ-۹ را داریم که هر یک میلیون‌ها دلار ارزش دارند. ایران اکنون به چنان سطح از فناوری و اطلاعاتی دست یافته که قادر است این پهپاد‌ها را به صورت سالم بر زمین بنشاند و مهندسی معکوس انجام دهد.»

پایان دوران ابرقدرتی تک‌قطبی

او در ادامه به جایگاه بین‌المللی ایران اشاره کرد و گفت: «تلاش‌های آمریکا برای حفظ تصویر ابرقدرتی خود با واقعیت‌های میدان در تضاد است. حضور و استقبال از نمایندگان جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده این واقعیت است که ایران توانسته در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و پیروز میدان باشد.»

محاصره؛ ابزاری ناکارآمد برای تغییر رفتار ایران

دبیر کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به پرسش درباره سناریوی محاصره و سیاست “نه جنگ و نه صلح” آمریکا، تاکید کرد: «ایران بیش از چهار دهه است که با سیاست‌های فشار و محاصره مواجه است و می‌داند چگونه با آنها مقابله کند. هرچند محاصره را اقدامی جنگی و خلاف منشور سازمان ملل می‌دانیم، اما باید دانست که هزینه این اقدامات برای مردم آمریکا و متحدانشان بسیار بیشتر از ایران خواهد بود.»

او در پایان خاطرنشان کرد که مردم ایران با تجمعات خود، همواره بر لزوم پایان دادن به این محاصره ظالمانه تاکید داشته‌اند و ایران هرگز اجازه نخواهد داد که معادلات منطقه بر اساس خواسته‌های یک‌جانبه آمریکا بازتعریف شود.