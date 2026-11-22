معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: خسارت‌های جنگ به کودکان ایران تنها به جان‌باختن آنها محدود نمی‌شود و آسیب‌های جسمی، روانی و محرومیت از دارو و امکانات درمانی، ابعاد دیگری از این جنایت است که باید در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.





به گزارش خبرنگار صدا و سیما : بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در مراسم بررسی ابعاد جنایت علیه کودکان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که با حضور خانواده شهدا برگزار شد ، با اشاره به شهادت ۶۲۳ کودک ایرانی تأکید کرد: خسارت‌های جنگ به کودکان تنها به جان‌باختن آنها محدود نمی‌شود و آسیب‌های جسمی، روانی و محرومیت از امکانات درمانی، ابعاد دیگری از این جنایت است که باید در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

وی در مراسم بررسی ابعاد جنایت علیه کودکان در جنگ افزود: علاوه بر کودکان شهید، شمار زیادی از کودکان ایرانی دچار جراحات و آسیب‌های جدی جسمی از جمله قطع عضو، شکستگی‌های شدید و سوختگی شده‌اند که بخشی از این آسیب‌ها همچنان کمتر دیده شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به شهادت رایان قاسمیان، نوزاد دوماهه، و مجروحیت شدید کیان، تنها بازمانده این خانواده، اظهار داشت: محرومیت کودکان از حضور پدر و مادر و از دست دادن دوستان و همکلاسی‌هایشان، از دیگر صدمات جبران‌ناپذیر این جنگ است.

خانم بهروز آذر با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از دانش‌آموزان با جای خالی همکلاسی‌های شهیدشان همراه بود، تصریح کرد: این اتفاقات علاوه بر آسیب‌های جسمی، سلامت روان کودکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی از بروز نشانه‌هایی مانند اختلال خواب، کابوس‌های شبانه، اضطراب و ترس از جدایی از والدین در میان کودکان آسیب‌دیده خبر داد و گفت: آثار روانی این بحران، به‌ویژه در کودکانی که یکی از والدین خود را از دست داده‌اند، جدی‌تر است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین تحریم‌ها و آسیب به زیرساخت‌های تولید دارو را از دیگر عوامل تهدیدکننده سلامت کودکان دانست و افزود: کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص، از جمله کودکان پروانه‌ای و بیماران دارای اختلالات خونی، برای تأمین داروهای مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند. همچنین تأمین برخی اقلام ضروری مانند شیرخشک‌های تخصصی با دشواری روبه‌روست.

آذر با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته علیه کودکان ایرانی گفت: آنچه بر کودکان ما گذشت، یک اقدام تروریستی، تجاوز آشکار و جنایت جنگی بود و باید در مجامع بین‌المللی ثبت و پیگیری شود.

وی از فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و فعالان حقوق کودک خواست برای مستندسازی ابعاد این جنایات و ثبت خسارت‌های واردشده به کودکان همکاری کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با تأکید بر مسئولیت دولت در حفاظت از جان شهروندان، به‌ویژه کودکان، گفت: اقتدار و توان دفاعی کشور برای حفاظت از جان مردم و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است و همه تلاش ما باید معطوف به جلوگیری از افزایش شمار قربانیان باشد