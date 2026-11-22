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روابط عمومی پردیس بینالملل کیش دانشگاه صنعتی شریف، اعلام کرد: مهلت نام نویسی پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ چهارم و پنجم آذر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پذیرفتهشدگان برای اطلاع از مراحل پذیرش و ثبتنام قطعی، نحوه پرداخت علیالحساب شهریه، مدارک مورد نیاز و زمان آغاز کلاسها میتوانند به وبگاه پردیس بینالملل کیش دانشگاه صنعتی شریف به نشانی vm.kish.ac.ir مراجعه کنند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند در ساعات اداری با شمارههای ۴۴۴۲۲۲۹۹ و ۴۴۷۷ با پیش شماره ۰۷۶ داخلی ۳۵۰، تماس بگیرند.