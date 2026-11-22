نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت پیوند سلامت جسم و تربیت معنوی در فعالیت‌های ورزشی گفت: هدف ورزش نباید صرفاً مدال‌آوری باشد، بلکه باید انسان‌هایی سالم از نظر جسمی، اخلاقی و معنوی پرورش دهد.

ورزش باید به تربیت انسان سالم از نظر جسم و روح منجر شود

ورزش باید به تربیت انسان سالم از نظر جسم و روح منجر شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، توسعه ورزش همگانی را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمان دانست و گفت: حتی یک ساعت ورزش روزانه می‌تواند تأثیر چشمگیری در حفظ سلامت جسم داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویت رشته‌های ورزشی افزود: باید رشته‌هایی که تأثیر بیشتری بر سلامت جسم دارند، مورد حمایت و توسعه قرار گیرند و در کنار مدال‌آوری، سلامت افراد نیز ملاک برنامه‌ریزی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان همچنین بر ضرورت توجه به تربیت معنوی ورزشکاران و اهتمام به اقامه نماز در محیط‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که ورزش به سلامت جسم کمک می‌کند، نماز نیز موجب پالایش روح می‌شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: مسئولان و مربیان ورزشی نباید تنها به تربیت ورزشکار بسنده کنند، بلکه باید زمینه پرورش انسان‌هایی سالم از نظر جسمی، اخلاقی و معنوی را فراهم آورند.

در ادامه این دیدار، جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، با اشاره به نایب‌قهرمانی تیم دوومیدانی این باشگاه در مسابقات باشگاه‌های کشور، گفت: رشته دوومیدانی پس از مدتی رکود، امسال احیا شده است.

وی افزود: حدود سه هزار نفر از فرزندان کارکنان کارخانه ذوب‌آهن در بخش ورزش همگانی فعالیت می‌کنند و کارکنان کارخانه نیز در رشته‌های مختلف ورزشی حضور دارند.