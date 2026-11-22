به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر از آغاز فصل کشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول اختصاص می‌یابد.

کیهان با اشاره به آغاز فصل زراعی جدید همزمان با بارندگی‌های پاییزی اظهار داشت: فصل کشت گندم از نیمه دوم آبان آغاز می‌شود و با بارندگی‌های اخیر، عملیات کشت در مزارع شهرستان رسماً شروع شده است.

وی افزود: در سال زراعی گذشته، ۱۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم رفت و حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول تولید شد که وقوع سیلاب و خسارت‌های ناشی از آن بر میزان عملکرد تأثیر گذاشت.

کیهان با بیان اینکه امسال بر اساس برنامه ابلاغی، ۱۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم اختصاص می‌یابد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با شرایط مناسب بارندگی و بهبود عملکرد در واحد سطح، میزان تولید گندم به ۱۱ هزار تن برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، اجرای بیمه فراگیر گندم و جو را از برنامه‌های حمایتی دولت برشمرد و بیان کرد: در این طرح، تمام اراضی زیر کشت گندم و جو بدون پرداخت حق بیمه از سوی کشاورزان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و در صورت بروز خسارت، غرامت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح مقایسه ارقام گندم در روستای آبپخش خبر داد و گفت: در این طرح، ۱۳ رقم گندم معرفی‌شده از سوی مرکز تحقیقات در یک مزرعه کشت شده تا پس از بررسی و ارزیابی، مناسب‌ترین رقم برای شرایط اقلیمی منطقه انتخاب شود. این آزمایش به مدت سه سال در همین مزرعه ادامه خواهد داشت.

کیهان ابراز امیدواری کرد با تداوم بارندگی‌ها، استفاده از ارقام مناسب و حمایت‌های بیمه‌ای، زمینه افزایش بهره‌وری و تقویت انگیزه کشاورزان برای کشت گندم فراهم شود.