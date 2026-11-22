به مناسبت هفته بسیج، زنگ مقاومت و بسیج در زورخانه‌های استان یزد به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس بسیج ورزشکاران استان یزد از برگزاری ویژه برنامه‌های هفته مبارک بسیج در زورخانه‌های این استان خبر داد.

سرهنگ جابر زارع گفت: در دومین روز از هفته مبارک بسیج، آیین زنگ مقاومت و بسیج در زورخانه قدس سپاه برگزار می‌شود و این مراسم با حضور ورزشکاران و اقشار مختلف جامعه اجرا خواهد شد.

سرهنگ زارع افزود: همزمان با این مراسم، در سایر شهرستان‌های استان یزد نیز این برنامه در یکصد و ده زورخانه برگزار می‌شود که در راستای گرامیداشت هفته مبارک بسیج است.