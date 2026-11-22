به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، طرح مطالبه‌گری دانش‌آموزان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان خرمشهر با پیشنهاد فرماندار ویژه این شهرستان آغاز شد.

در نخستین نشست این طرح، جمعی از دانش‌آموزان مطالبات و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با فرماندار ویژه خرمشهر در میان گذاشتند.

تقویت روحیه پرسشگری، مشارکت اجتماعی و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق شهروندی از اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری آگاهانه گفت: دانش‌آموزان باید با تحقیق و شناخت مسائل جامعه، دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود را با مسئولان مطرح کنند و در کنار بیان مشکلات، برای یافتن راهکار نیز تلاش داشته باشند.

لفته دورکوندی افزود: به دستگاه‌های اجرایی شهرستان اعلام شده است که مطالبات دانش‌آموزان را مورد توجه قرار دهند و پاسخگوی درخواست‌های آنان باشند.

دورکوندی در پاسخ به مطالبه دانش‌آموزان درباره امنیت پارک‌ها گفت: این موضوع با توجه به اهمیت آن در شورای تأمین شهرستان مطرح و پیگیری خواهد شد.

او با اشاره به مشکلات زیرساخت‌های ورزشی خرمشهر، از پیگیری وضعیت استخر این شهرستان و واگذاری آن به مجموعه نفت و گاز اروندان خبر داد و خواستار سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه ورزش و فراهم شدن زمینه حضور جوانان خرمشهری در لیگ‌های برتر شد.

فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی این شهرستان، بر ضرورت رعایت حقوق همه شهروندان و ارائه خدمات یکسان به اقوام مختلف تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر نقش دانش‌آموزان به‌عنوان شهروندان ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تداوم ارتباط مستقیم آنان با مسئولان برای پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان تأکید شد.

امنیت پارک‌ها و فضا‌های عمومی، وضعیت امکانات ورزشی، کیفیت آسفالت معابر، فضای سبز، سرویس‌های بهداشتی، خدمات شهری و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب از جمله موضوعاتی بود که دانش‌آموزان در این نشست مطرح کردند.