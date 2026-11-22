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دانشآموزان خرمشهری مطالبات خود را در دیدار با فرماندار مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، طرح مطالبهگری دانشآموزان از مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان خرمشهر با پیشنهاد فرماندار ویژه این شهرستان آغاز شد.
در نخستین نشست این طرح، جمعی از دانشآموزان مطالبات و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف شهری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با فرماندار ویژه خرمشهر در میان گذاشتند.
تقویت روحیه پرسشگری، مشارکت اجتماعی و آشنایی دانشآموزان با حقوق شهروندی از اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.
فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت مطالبهگری آگاهانه گفت: دانشآموزان باید با تحقیق و شناخت مسائل جامعه، دیدگاهها و درخواستهای خود را با مسئولان مطرح کنند و در کنار بیان مشکلات، برای یافتن راهکار نیز تلاش داشته باشند.
لفته دورکوندی افزود: به دستگاههای اجرایی شهرستان اعلام شده است که مطالبات دانشآموزان را مورد توجه قرار دهند و پاسخگوی درخواستهای آنان باشند.
دورکوندی در پاسخ به مطالبه دانشآموزان درباره امنیت پارکها گفت: این موضوع با توجه به اهمیت آن در شورای تأمین شهرستان مطرح و پیگیری خواهد شد.
او با اشاره به مشکلات زیرساختهای ورزشی خرمشهر، از پیگیری وضعیت استخر این شهرستان و واگذاری آن به مجموعه نفت و گاز اروندان خبر داد و خواستار سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه ورزش و فراهم شدن زمینه حضور جوانان خرمشهری در لیگهای برتر شد.
فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی این شهرستان، بر ضرورت رعایت حقوق همه شهروندان و ارائه خدمات یکسان به اقوام مختلف تأکید کرد.
در این نشست همچنین بر نقش دانشآموزان بهعنوان شهروندان ناظر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ضرورت تداوم ارتباط مستقیم آنان با مسئولان برای پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان تأکید شد.
امنیت پارکها و فضاهای عمومی، وضعیت امکانات ورزشی، کیفیت آسفالت معابر، فضای سبز، سرویسهای بهداشتی، خدمات شهری و جمعآوری سگهای بلاصاحب از جمله موضوعاتی بود که دانشآموزان در این نشست مطرح کردند.