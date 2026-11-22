در دو ماه گذشته دو گروه متخلف شکار و صید در نایین شناسایی و دستگیری شدند.

شناسایی و دستگیری دو متخلف شکار و صید در نایین

شناسایی و دستگیری دو متخلف شکار و صید در نایین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نایین گفت: در راستای اجرای برنامه‌های مستمر گشت و کنترل، رصد فعالیت متخلفان و پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در زیستگاه‌های بخش مرکزی نایین، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان با همکاری مشترک یگان تکاوری شهرستان ورزنه موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند.

علیرضا رضایی افزود: این عملیات‌های نظارتی و انتظامی که در دو ماه گذشته اجرا شد، دو گروه مجزا از متخلفان شکار و صید در محدوده حفاظتگاه مشارکتی کوه پرویز در دام قانون افتادند.

وی گفت: در جریان بازرسی از متخلفان، دو قبضه سلاح غیرمجاز به همراه لاشه یک رأس قوچ وحشی و دو قطعه کبک کشف و ضبط شد.

علیرضا رضایی ادامه داد: پرونده تخلف این افراد پس از تکمیل مستندات قانونی، جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری ارسال شد.