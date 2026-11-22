به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمود حبیبی در بیست و هشتمین جشنواره خیّران مدرسه ساز استان کرمان با تأکید بر ضرورت همگامی مدرسه‌سازی با تحولات فناوری و هوش مصنوعی، اظهار کرد: نوسازی مدارس باید فراتر از ساخت فضا‌های فیزیکی، به فراهم‌سازی دسترسی دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم، به فناوری‌ها و روش‌های نوین یادگیری منجر شود.

وی افزود: مدرسه دریچه‌ای به سوی فرصت‌های بیشتر یادگیری است و مشارکت خیران در این عرصه نقش ارزشمندی در فراهم‌کردن بستر آموزش باکیفیت‌تر برای دانش‌آموزان دارد.

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تحولات شتابان فناوری در جهان گفت: تغییرات فناورانه و ظهور فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی، مفاهیم و شیوه‌های یادگیری را دستخوش تحول کرده از این‌رو نظام آموزشی نیز باید متناسب با این تغییرات حرکت کند و برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جدید برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم نوسازی مدارس بیان کرد: امروز نوسازی صرفاً به معنای احداث یا بازسازی فضای فیزیکی مدرسه نیست بلکه باید با رویکردی نوین، زمینه دسترسی دانش‌آموزان به امکانات فناورانه و روش‌های جدید آموزشی نیز فراهم شود.

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از همراهی مستمر خیران مدرسه‌ساز در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: خیران همواره در کنار آموزش و پرورش بوده‌اند و با مشارکت ارزشمند خود در توسعه فضا‌های آموزشی، زمینه ارائه آموزش باکیفیت‌تر را فراهم کرده‌اند، استمرار این همراهی می‌تواند مسیر تحول و ارتقاء نظام آموزشی را هموارتر کند.