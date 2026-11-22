به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان در حاشیه برپایی غرفه‌های خدمت جهادی بسیج سازندگی به مناسبت هفته بسیج در اجتماع شبانه مردم خوراسگان اصفهان با اشاره به رتبه اول بسیج سازندگی استان اصفهان در تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی

گفت: اجرای این طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و کمک به توسعه انرژی‌های پاک، بستری برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت توان اقتصادی خانواده‌ها فراهم کرده است.

سرهنگ پاسدار سید فضل‌اله بهرامی با بیان اینکه، بسیج سازندگی، چهار مأموریت محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی، اقتصاد مقاومتی و حرکت‌های جهادی را دنبال می‌کند افزود: به همت این نهاد، در جنگ تحمیلی سوم، بیش از پنج هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی آسیب دیده در شهر اصفهان و سه هزار و ۷۴۰ منزل هم در ۱۵ شهرستان دیگر استان مرمت و بازسازی شد.

وی، اعطای تسهیلات در مجموع بیش از ۱۸۵ میلیارد تومان برای اشتغال و ایحاد کارگاه‌های کوچک همچنین لایروبی ۱۱۷ رشته قنات در استان اصفهان را برخی از خدمات بسیج سازندگی اعلام کرد.

برپایی میز خدمت، ارائه خدمات رایگان پزشکی، آموزش سلاح، پاسخگویی به رفع شبهه‌های فرهنگی نوجوانان و جوانان، تهیه بسته‌های جهیزیه از جمله خدمات جهادی بسیج سازندگی در غرفه‌های خدمات رسانی در میدان خوراسگان اصفهان در دویست و شصت و ششمین اجتماع شب مردم بود.