فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان از اجرای پویش ملی کاشت ۴۸ میلیون نهال امید در کشور خبر داد و گفت: سهم استان همدان از این طرح، کاشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار حسین زارع کمال افزود: در همین راستا، قرارداد همکاری با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منعقد شده و برنامه کاشت نهال با رویکرد مشارکتی و با همراهی مجموعه‌های بسیج و دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود.

او با اشاره به آغاز این طرح همزمان با هفته بسیج تصریح کرد: این پویش تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۶ ادامه دارد و تلاش می‌شود با مشارکت مردم و ظرفیت‌های مردمی، سهم تعیین‌شده استان محقق شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با تأکید بر اهمیت فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی گفت: مشارکت در این حرکت ملی، گامی در مسیر توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است.