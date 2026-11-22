به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شهردار مهاباد گفت: پردیس سینمایی وحدت پس از وقفه‌ای درفعالیت با اکران فیلم‌های روز ایران و بهره‌گیری از امکانات صوتی و تصویری مناسب بازگشایی شده و نخستین سانس آن به‌صورت رایگان دراختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

بابک رستم‌پور افزود: در پی پیگیری‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد و اخذ مجوز‌های لازم، پردیس سینمایی وحدت شهرداری از امروز یک شنبه اول آذر فعالیت خود را از سرمی گیرد.

وی تصریح کرد: این مجموعه با هدف ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی شهروندان از امکانات مناسب سینمایی، به تجهیزات مطلوب پخش تصویر و سیستم صوتی دالبی مجهز شده و آماده اکران فیلم‌های روز ایران است.

شهردار مهاباد با تاکید براهمیت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری درکاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی از جمله سینما را ضرورتی مهم برای ارتقای آگاهی عمومی و غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان دانست.

رستم‌پور همچنین با اشاره به نقش سینما درآشنایی کودکان، نوجوانان و جوانان با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، گفت: فراهم کردن امکان دسترسی خانواده‌ها به برنامه‌های فرهنگی و هنری با کیفیت مناسب از جمله اهداف بازگشایی و تقویت فعالیت این مجموعه است.

وی از اختصاص یک سانس رایگان همزمان با آغاز فعالیت مجدد سینما خبر داد و اضافه کرد: این سانس از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت رایگان از این ظرفیت فرهنگی استفاده کنند.

پردیس سینمایی وحدت مهاباد با ظرفیت ۹۶۶ صندلی و صرف بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیز، پیش از این با اکران فیلم سینمایی «زودپز» به‌صورت رسمی افتتاح شده بود. همچنین احداث ۲ سالن سینمایی دیگر با ظرفیت‌های ۳۲ و ۷۸ نفر دراین مجموعه در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.