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مرد سقوطکرده از ارتفاع ۵ متری در کاشان، با کمک امدادگران نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی اعلام حادثه سقوط یک فرد به طبقه منفی یک ساختمان در حال ساخت، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۶ آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
روحالله فدائی افزود: آتشنشانان پس از ایمنسازی کامل محیط، با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، فرد حادثهدیده را که در عمق حدود ۵ متری گرفتار شده بود، تثبیت کرده و به سطح زمین و محل امن منتقل کردند.
وی گفت: این فرد پس از رهاسازی و انتقال به محیط امن، برای ادامه روند درمان و اعزام به مراکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.