سقوط مرد کاشانی با حضور به موقع امدادگران به خیر گذشت

سقوط مرد کاشانی با حضور به موقع امدادگران به خیر گذشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی اعلام حادثه سقوط یک فرد به طبقه منفی یک ساختمان در حال ساخت، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۶ آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

روح‌الله فدائی افزود: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محیط، با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، فرد حادثه‌دیده را که در عمق حدود ۵ متری گرفتار شده بود، تثبیت کرده و به سطح زمین و محل امن منتقل کردند.

وی گفت: این فرد پس از رهاسازی و انتقال به محیط امن، برای ادامه روند درمان و اعزام به مراکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.