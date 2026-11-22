نمایش «میرا» از یکم تا هشتم آذرماه در سالن استاد مشایخی پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود. این نمایش با روایتی از انسانی گرفتار در چرخه مرگ، اطاعت و تکرار، پرسش‌هایی درباره مرز میان قربانی و مجرم را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.









به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، «میرا» داستان انسانی است که در چرخه‌ای از مرگ، نقش‌آفرینی، اطاعت و تکرار گرفتار شده و تلاش می‌کند دریابد آیا قربانی این چرخه است یا خود به یکی از عوامل شکل‌گیری و تداوم آن تبدیل شده است.

در این اثر، مرز میان توهم و واقعیت، قربانی و مجرم، بازیگر و کارگردان و همچنین انتخاب و اجبار، به‌عمد مبهم باقی می‌ماند تا مخاطب با پرسش‌هایی درباره مسئولیت، اختیار و نقش انسان در اتفاقات پیرامون خود روبه‌رو شود.

نمایش «میرا» به نویسندگی حسین بیات و مهدیار موسوی، کارگردانی حسین مشکاتی و تهیه‌کنندگی علی محبی تولید شده است. امیرحسین کاظمی و محمدحسین سرخانی بازیگران این اثر هستند.

در بخش‌های اجرایی و فنی نیز محمدطاها حاجی‌شمس سرپرستی گروه فرم را بر عهده دارد. امیرعلی مومنی‌نژاد، علیرضا اشرف کاشانی، محمدرضا صادقی‌فرد، سیدمحسن علامه، امیر هاشمی، محمدمهدی گلرخی و محمدطاها حاجی‌شمس اعضای گروه فرم این نمایش هستند.

مبین اصغرزاده مشاور کارگردان، علیرضا اشرف کاشانی منشی صحنه، امین عالیشاهی طراح نور، زهرا روحی مجری نور، مصطفی عادلی‌نیا و امیرحسین محسنی در بخش صدابرداری و محمدرضا حسین‌زاده مجری صوت این اثر هستند. همچنین سید محمدحسین قائم‌مقامی و سید مجتبی حسینی مسئولیت روابط عمومی و تبلیغات نمایش را بر عهده دارند.

نمایش «میرا» از یکم تا هشتم آذرماه ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن استاد مشایخی پردیس تئاتر تهران اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت و تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سامانه فروش بلیت تیوال مراجعه کنند.