با نزدیک شدن به ایام حراج‌های موسوم به «جمعه سیاه» (بلک‌فرایدی) و افزایش تقاضا برای خرید کالا‌هایی نظیر پوشاک، لوازم آرایشی و عطر، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای طرح نظارتی ویژه برای پایش بازار، رصد تخفیف‌های غیرمتعارف و برخورد با تخلفات صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اتاق اصناف ایران در آستانه برگزاری حراج‌های پایان پاییز موسوم به «جمعه سیاه» (Black Friday)، طی ابلاغیه‌ای بر لزوم نظارت مستمر و پایش موثر عملکرد واحد‌های صنفی تأکید کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به تمایل عمومی به خرید اقلامی، چون پوشاک، کیف، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن در این ایام، نسبت به احتمال شیوع «حراج‌های غیرواقعی» و اعمال «تخفیفات غیرمتعارف و گمراه‌کننده» هشدار داده شده است.

اتاق اصناف ایران از اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور خواسته است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اطلاع‌رسانی مستمر به شبکه صنفی، نظارت جدی بر نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی درصد تخفیفات اعلامی را در دستور کار قرار دهند.

بر اساس این ابلاغیه، بازرسان اصناف در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف، مکلف به اعمال قانون بوده و نتایج بازرسی‌ها باید علاوه بر ثبت در «سامانه سیمبا»، به اتاق اصناف ایران نیز گزارش شود. این اقدام با هدف ساماندهی بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی واحد‌های صنفی در روز‌های پرتب‌وتاب خرید پیش‌بینی شده است.