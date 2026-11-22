مجموعه نمایشی «زیر درختان شهر»، در قالب ۳۰ قسمت و با روایت حدود ۶۰ خاطره مردمی تولید شده و تلاش دارد به جای تمرکز بر تجهیزات و صحنه‌های نظامی، حماسه، همدلی، مهربانی و ایثار مردم ایران را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق روشن، تهیه‌کننده مجموعه نمایشی «زیر درختان شهر»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره ایده شکل‌گیری این مجموعه گفت: از روز‌های ابتدایی جنگ، در کنار ثبت اخبار و رویداد‌های مستقیم، به این فکر افتادیم که برخی خاطرات مردم باید ماندگار شوند و برای عمیق‌تر شدن روایت آنها، این خاطرات را به داستان‌های نمایشی تبدیل کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در عرصه روایت نیز با مسئله سرعت و ضرورت رساندن به‌موقع آثار به مخاطب مواجه بودیم، تلاش کردیم بستری انتخاب کنیم که امکان روایت قصه‌های متنوع را با مدیریت زمان و امکانات فراهم کند. به همین دلیل، پارک را به‌عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کردیم، فضایی محدود که ظرفیت حضور شخصیت‌های مختلف و روایت ماجرا‌های گوناگون را دارد.

روشن با بیان اینکه پیش‌تولید این مجموعه از روز‌های پایانی جنگ ۴۰ روزه آغاز شد، گفت: ضبط مجموعه حدود سه ماه به طول انجامید و در این مدت تلاش کردیم با استفاده از خاطرات جمع‌آوری‌شده از مردم، روایت‌هایی نمایشی و ماندگار خلق کنیم.

تهیه‌کننده «زیر درختان شهر» درباره چگونگی گردآوری داستان‌های این مجموعه افزود: بخشی از خاطرات از طریق حضور میدانی و بخشی دیگر با رصد اخبار و گزارش‌های نهاد‌های مختلف جمع‌آوری شد. در این مسیر، مجموعه‌هایی از جمله بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و گروه‌های جهادی در گردآوری اطلاعات و خاطرات به ما کمک کردند.

وی گفت: برخی از این خاطرات به‌تنهایی ظرفیت تبدیل شدن به یک داستان کامل را نداشتند، به همین دلیل، گاهی چند خاطره را با یکدیگر ترکیب کردیم تا به یک روایت نمایشی برسیم. بنابراین، همه داستان‌های مجموعه ریشه در اتفاقات واقعی دارند، هرچند لزوماً همه آنها اقتباس مستقیم از یک خاطره مشخص نیستند.

روشن با اشاره به ساختار داستانی «اپیزودیک» این مجموعه گفت: در هر قسمت دو خاطره از مردم روایت می‌شود و در مجموع، ۶۰ خاطره در ۳۰ قسمت به تصویر کشیده شده است.

وی درباره گروه نویسندگان و نقش سرپرست نویسندگان افزود: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنیم، تصمیم گرفتیم نگارش مجموعه را به شکل گروهی پیش ببریم. با همراهی و سرپرستی آقای تراب نژاد، ۱۷ نویسنده در نگارش ۳۰ قسمت مشارکت کردند.

تهیه‌کننده مجموعه افزود: آقای تراب نژاد با وجود تجربه‌های ارزشمند در حوزه سینما و سریال‌سازی، با علاقه و همراهی این مسئولیت را پذیرفت و مدیریت گروه نویسندگان را بر عهده گرفت. تلاش ما این بود که نویسندگان جوان و باانگیزه نیز در شکل‌گیری این اثر سهم داشته باشند.

روشن با اشاره به ویژگی مشترک قصه‌های «زیر درختان شهر» گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که در جریان جنگ با آن مواجه شدیم، شکوفایی ظرفیت‌های انسانی بود. شاید پیش از جنگ، تصور عمومی از این اتفاق بیشتر با تلخی و ترس همراه بود، اما آنچه در میدان دیدیم، حماسه، مهربانی، همدلی و همراهی مردم بود.

وی افزود: تصویر دختر جوانی که در صف بنزین به مردم شربت می‌دهد، نمونه‌ای از همین رفتار‌های خودجوش و انسانی است. ما تلاش کردیم این روابط انسانی را که به شکل‌گیری یک روح جمعی منجر شد، در قالب داستان‌های نمایشی بازتاب دهیم.

وی گفت: هدف ما این بود که در کنار روایت رویداد‌های جنگ، لایه مردمی آن را نیز نشان دهیم، مردمی که با مقاومت، شجاعت، ایثار و همدلی توانستند از مشکلات عبور کنند. این روحیه و ایستادگی، خط اصلی قصه‌های مجموعه را تشکیل می‌دهد.

تهیه‌کننده «زیر درختان شهر» درباره انتخاب عمار خطی به‌عنوان کارگردان این مجموعه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، ایده ساخت این مجموعه شکل گرفت و برای انتخاب کارگردان با افراد مختلفی گفت‌و‌گو کردیم. برای ما مهم بود که روایت‌ها از سوی کسی بیان شوند که به آنها باور دارد و فضای عاطفی و اجتماعی جنگ را از نزدیک لمس کرده باشد.

روشن افزود: حضور آقای خطی در میدان و ارتباطی که با فضای مردمی داشتند، یکی از شاخصه‌های اصلی انتخاب ایشان بود. البته در این انتخاب از مشورت افراد باتجربه‌ای همچون سجاد بهمن‌آبادی و مجید اکبرشاهی نیز استفاده کردیم.

وی درباره گستردگی گروه بازیگری این مجموعه افزود: در فیلمنامه حدود ۳۰۰ نقش وجود داشت که برای اجرای آنها از حدود ۱۸۰ بازیگر استفاده کردیم. بخشی از این بازیگران از چهره‌های شناخته‌شده تلویزیون بودند و در کنار آنها، بازیگران جوان و مستعدی که تجربه فعالیت در تئاتر داشتند نیز حضور پیدا کردند.

روشن با اشاره به ترکیب بازیگران این مجموعه گفت: تلاش کردیم ترکیبی از بازیگران باتجربه، چهره‌های آشنا برای مخاطبان و استعداد‌های تازه داشته باشیم. همچنین بیش از ۲ هزار هنرور در تولید این مجموعه مشارکت کردند که مدیریت و هماهنگی آنها به برنامه‌ریزی و تلاش یک گروه اجرایی منسجم نیاز داشت.

وی افزود: با توجه به تغییر مداوم بازیگران و حضور شخصیت‌های جدید در قسمت‌های مختلف، حفظ هماهنگی و کیفیت کار دشواری بود، اما خوشبختانه گروه تولید و عوامل پشت صحنه با انرژی و همراهی خوبی این مسیر را پشت سر گذاشتند.

تهیه‌کننده «زیر درختان شهر» در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به دشواری‌های تولید در فضای بیرونی و تعدد بازیگران گفت: این مجموعه در حدود ۹۰ جلسه تصویربرداری تولید شد و طبیعتاً کار در فضای باز، به‌ویژه با حضور تعداد زیادی بازیگر و هنرور، مشکلات و پیچیدگی‌های خاص خود را داشت.

روشن با قدردانی از مجموعه سیمرغ برای حمایت از تولید این اثر افزود: مدیران در بزنگاه‌ها و شرایط دشوار شناخته می‌شوند. سازمان صداوسیما نیز در سال‌های اخیر با محدودیت‌ها و دشواری‌های مالی روبه‌رو بوده، اما در چنین شرایطی حمایت و اعتماد مجموعه سیمرغ زمینه ساخت این اثر را فراهم کرد.

وی همچنین از نقش مرکز نهضت در شکل‌گیری و به سرانجام رسیدن فیلمنامه و همراهی عوامل تولید قدردانی کرد و گفت: کارگردان مجموعه، عمار خطی، با وجود برخورداری از تجربه‌های جدی در حوزه تولید، برای نخستین بار ساخت یک مجموعه ۳۰ قسمتی را تجربه کرد و این اعتماد و همراهی بود که امکان شکل‌گیری چنین محصولی را فراهم آورد.

مجموعه نمایشی «زیر درختان شهر» در ۳۰ قسمت تولید شده و روز‌های زوج، حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.