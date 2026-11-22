بیش از ۶ هزار برنامه در هفته بسیج در استان کرمان یا اجرا شده و یا در حال اجراست که خدمت‌رسانی به مردم در اولویت این برنامه‌هاست.

بسیج،پویا،فعال،محرومیت زدا و پای کار مردم

بسیج،پویا،فعال،محرومیت زدا و پای کار مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،هم‌زمان با فرارسیدن هفته بسیج، استان کرمان میزبان بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، علمی و خدماتی است؛ برنامه‌هایی که با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت مشارکت اجتماعی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

هفته بسیج امسال با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» از ۲۹ آبان آغاز شده و برنامه‌های متنوعی با مشارکت پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان کرمان در حال برگزاری است.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، از پیش‌بینی و اجرای ۶ هزار و ۵۳۷ برنامه در سطح استان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا حسینخانی با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌های امسال اظهار کرد: جهاد تبیین، جهاد علمی و اقتصادی، خدمت‌رسانی، امیدآفرینی، توسعه فعالیت‌های اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌های هفته بسیج است.

خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در صدر برنامه‌ها

یکی از محورهای مهم برنامه‌های امسال، حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان است. در این بخش، ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و حمایتی با هدف کاهش مشکلات مردم و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای دنبال می‌شود.

همچنین اعزام تیم‌های پزشکی و دامپزشکی به مناطق عشایری استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف ارائه خدمات درمانی به خانواده‌های عشایری، واکسیناسیون دام و آموزش‌های بهداشتی اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام مسئول بسیج عشایر سپاه ثارالله، این خدمات در ۲۱ شهرستان عشایرنشین استان دنبال خواهد شد.

اجرای بیش از ۳۸۰ برنامه در شهر کرمان

در شهر کرمان نیز ناحیه مقاومت بسیج حضرت رسول(ص) اجرای بیش از ۳۸۰ برنامه را در دستور کار قرار داده است.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، تجلیل از پیشکسوتان بسیج، اردوهای جهادی، برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، مسابقات ورزشی، اردوهای راهیان پیشرفت و فعالیت‌های آموزشی اشاره کرد.

همچنین فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه‌های عمرانی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های محله‌محور با هدف شناسایی و پیگیری مشکلات شهروندان از دیگر برنامه‌های این هفته است.

یاد شهدا؛ محور برنامه‌های فرهنگی

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز بخش مهمی از برنامه‌های هفته بسیج در استان کرمان را تشکیل می‌دهد.

دیدار با خانواده‌های شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، گلباران قبور مطهر شهیدان، برگزاری یادواره‌های شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

در یکی از برنامه‌های نمادین این هفته نیز ۱۶۸ اصله نهال به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب غرس شده است.

توجه به اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی

در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مشاغل خرد و خانگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فعال‌سازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، حمایت از طرح‌های کارآفرینی، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی، آموزش مهارت‌های شغلی و حمایت از تولیدکنندگان محلی از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت اقتصاد محله‌محور و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود.

بسیج؛ ظرفیتی برای مشارکت اجتماعی

هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی نقش مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. در استان کرمان نیز اجرای برنامه‌های محله‌محور، فعالیت گروه‌های جهادی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از جمله ظرفیت‌هایی است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برگزاری نشست‌های بصیرتی، برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، اردوهای فرهنگی و راهیان پیشرفت و همچنین فعالیت‌های ورزشی و قرآنی از دیگر بخش‌های برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود.

با اجرای این برنامه‌ها، هفته بسیج در استان کرمان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مردمی، تقویت روحیه همکاری اجتماعی و توسعه فعالیت‌های خدمت‌رسانی فراهم کرده است؛ مسیری که استمرار آن می‌تواند در شناسایی و رفع بخشی از مشکلات مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.