دانش‌آموزان دختر پایه‌های نهم و دهم مدارس متوسطه شهرستان زارچ، در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ گفت: ۸۰ نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌های نهم و دهم مدارس متوسطه شهرستان زارچ، در قالب کاروان راهیان نور و با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی، از جوار مزار شهید گمنام اله‌آباد زارچ و با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌ها، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ هادی برزگر با اشاره به اهداف این اردو افزود: این سفر معنوی با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان اسلام و حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در این اردوی چهارروزه از مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، اروند و معراج شهدا بازدید خواهند کرد.