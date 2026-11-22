معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: در این دوره از مسابقات که با استقبال خوب طلاب و روحانیون مواجه شده، حدود ۱۷۰ نفر شامل ۷۶ خانم و ۹۴ آقا شرکت کرده‌اند که این آمار نسبت به دوره‌های قبل رشد ۳۵ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ماموستا آداک با اشاره به بخش‌های این دوره از مسابقات افزود: این رقابت‌ها در رشته‌های مختلف از جمله قرائت (تحقیق) و حفظ قرآن کریم و در ۲ بخش برادران و خواهران برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اضافه کرد: مسابقات در کتابخانه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حال برگزاری است و تلاش شده است تا رقابت‌ها با بالاترین سطح دقت و صحت داوری برگزار شود تا نفرات برتر برای مراحل بعدی شناسایی شوند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان هم گفت: انقلاب اسلامی بستری تاریخی فراهم کرد تا مفاهیم بلند قرآنی نظیر عزت، استکبارستیزی، ایثار و شهادت از دایره واژگان فراتر رفته و به مصادیق عینی در حکمرانی و زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام طا‌ها توکلی اظهار کرد: آموزه‌های دینی زمانی کارآمدی کامل خود را نشان می‌دهند که در کنار باور قلبی و اقرار زبانی، در مرحله عمل و ارکان زندگی جاری شوند و قرآن کریم نسخه کامل و محتوایی حکمرانی دینی برای جامعه بشری است.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»، استواری و اصالت مسیر قرآن را غیرقابل انکار دانست و افزود: حتی مستشرقان و متفکران غربی در مقاطع مختلف تاریخ به عظمت و هدایت‌بخشی این کتاب الهی اذعان کرده‌اند و باور داشتند که تمسک واقعی به مبانی قرآن، ملت‌های مسلمان را در مدار شکست‌ناپذیری و عزت قرار می‌دهد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه عزت اسلامی هویت اصلی امت اسلام است، وظیفه علما و روحانیون را خطیر خواند و اضافه کرد: مبلغان، علما و ماموستایان باید معارف قرآنی را با موضوعات و جریانات روز تطبیق دهند و از قالب کلیشه‌ها خارج کنند تا جوانان پاسخ مسائل خود را در قرآن بیابند.

حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به فعالیت حلقه‌های قرآنی و معرفتی در سطح مساجد و محلات، یادآور شد: بازگویی سنت‌ها و وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی برای نسل پرسشگر نوجوان و جوان، کارکرد و جامعیت قرآن کریم را تثبیت می‌کند و جامعه را در برابر تهاجم فکری و فرهنگی مصون می‌سازد.