سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش، گفت: ششم آذر، آخرین مهلت نام نویسی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هدی صالحی، افزود: مهلت نام نویسی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ششم آذر به پایان می‌رسد و داوطلبان برای نام نویسی به وبگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.

او افزود: کلاس‌های دانشگاه با حضور دانشجویان این هفته آغاز می شوند.

صالحی خاطرنشان کرد: داوطلبان برای نام نویسی در مقطع کاردانی و کارشناسی باید پیش از پایان مهلت اعلام‌شده اقدام کنند.