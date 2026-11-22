به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی، مهدی خدادادی به عنوان دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، معاونان دادستان کل، اعضای شورای تأمین و شورای قضایی استان برگزار شد، مهدی خدادادی با دریافت حکم مسئولیت، جایگزین حسین مجیدی شد.

در این آیین، از خدمات و تلاش‌های حسین مجیدی در دوران تصدی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی نیز قدردانی به عمل آمد.

همچنین در تغییرات مدیریتی دستگاه قضایی استان، محمد علی‌نژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی منصوب شده و مقصود حقوقی نیز به ریاست محاکم عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی، با اشاره به جایگاه و مسئولیت‌های مهم دادستانی، صیانت از حقوق عامه، حفظ نظم و امنیت عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قانون را از وظایف مهم این مجموعه عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه پیگیری حقوق عمومی و دفاع از منافع جامعه را بر عهده دارد، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر ضابطان قضایی، پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی با جرایم را از دیگر مسئولیت‌های دادستانی برشمرد.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به مطالبات مردم، رسیدگی به مسائل عمومی جامعه و انجام مسئولیت‌های قضایی با دقت، عدالت و قاطعیت تأکید کرد.