به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن ضامن‌فر یکی از چالش‌های مزمن صنعت استان را پدیده «احتکار زمین» و رهاسازی اراضی واگذارشده دانست و گفت: متأسفانه در برخی شهرک‌ها از جمله شهرک صنعتی شماره ۳ یاسوج، روی کاغذ زمینی برای واگذاری وجود ندارد، اما در عمل عرصه‌های خالی فراوانی دیده می‌شود که سرمایه‌گذاران در موعد مقرر هیچ اقدامی روی آنها انجام نداده‌اند.

وی از برخورد قاطع با این تخلفات خبر داد و خاطرنشان کرد: با برگزاری هشت جلسه کارگروه تخصصی فسخ قراردادها، موفق شدیم ۱۷ هکتار از اراضی راکد و بلاتکلیف را از طریق فسخ قرارداد یا اقناع سرمایه‌گذاران آزادسازی کنیم که از این میزان، حدود ۱۰ هکتار در سال گذشته، ۴ هکتار در سال جاری و مابقی در مراحل بعدی به چرخه واگذاری بازگردانده شده که این اقدام در مقیاس صنعتی استان، رکوردی بزرگ و اثربخش به شمار می‌رود.

ضامن‌فر با تشریح آخرین وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون ۶۲۰ فقره قرارداد منعقدشده با پیشرفت‌های فیزیکی مختلف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند که از این مجموع، ۳۶۷ واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری با استقرار ماشین‌آلات و آغاز تولید آزمایشی، موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحد‌های صنعتی در سال‌های گذشته افزود: نداشتن نیروی کار ماهر، مسائل مدیریتی و دشواری در تأمین مواد اولیه از جمله عواملی است که برخی واحد‌ها را دچار چالش کرده است و با این وجود، از مجموع ۳۶۷ واحد دارای پروانه بهره‌برداری، هم‌اکنون قریب به ۲۴۰ واحد تولیدی به صورت مستمر یا فصلی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعال هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به تقویت و توسعه کلینیک کسب‌وکار به عنوان بازوی نرم‌افزاری این شرکت اشاره و تصریح کرد: با توسعه دامنه فعالیت مشاوران و بهره‌گیری از متخصصان دانشگاهی و افراد باتجربه، عارضه‌یابی و پایش مستمر واحد‌های تولیدی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا، وضعیت ۲۷ واحد تولیدکننده کالا‌های اساسی در استان به طور هفتگی رصد و پایش می‌شود و ساماندهی واحد‌های دارای تولید، اما فاقد پروانه بهره‌برداری نیز با جدیت پیگیری می‌شود.